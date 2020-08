Käshofen

71 Jahre alter Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

29.08.2020, 12:10 Uhr | dpa

Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz in der Südwestpfalz schwer verletzt. Der Rentner war auf einer regennassen Straße gegen die Leitplanke gefahren, wie die Polizei in Zweibrücken am Samstag mitteilte. Wieso der Mann am Freitag bei Käshofen die Kontrolle über seine Maschine verlor, war zunächst unklar. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs war. An dem Motorrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.