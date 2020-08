Dagebüll

Strecke nach Dagebüll feiert 125. Geburtstag

29.08.2020, 15:35 Uhr | dpa

Die Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH (neg) hat am Samstag den 125. Geburtstag ihrer Strecke Niebüll - Dagebüll gefeiert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lobte die neg als "so innovativ und mutig wie zur Gründung des Unternehmens". Das regionale Verkehrsunternehmen sei unter anderem als Arbeitgeber und Zubringer für Amrumer und Föhrer Urlaubsgäste für die gesamte Region enorm wichtig. Der Ministerpräsident würdigte auch den grenzüberschreitenden Verkehr auf der Strecke zwischen Niebüll, Tondern und Esbjerg. Ein wichtiges Signal sei darüber hinaus der Plan, die Strecke zwischen Niebüll und Dagebüll zu elektrifizieren und später dafür grünen Strom von regionalen Windkraftanlagen zu nutzen.

"Wir blicken stolz auf die Entwicklung unseres Unternehmens", sagte neg-Geschäftsführer Ingo Dewald. Für die Bahnverbindung zum Fähranleger sei die neg vermutlich weit über die Region hinaus bekannt. "Wir sind aber auch als infrastruktureller Motor der Energie- und Verkehrswende im Land Schleswig-Holstein sehr aktiv."

Die feierliche Eröffnung des im Jahre 1895 noch als Kleinbahn bezeichneten Unternehmens mit seiner knapp 14 Kilometer langen Strecke Niebüll - Dagebüll war seinerzeit am 13. Juli. In diesem Jahr - 125 Jahre später - fiel dieses Datum auf einen Montag mitten in den Sommerferien - und mitten in eine durch strenge Regeln zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus gekennzeichnete Zeit, wie das Unternehmen mitteilte. Aus diesem Grunde konnte das geplante Bahnhofsfest inklusive Sonderfahrten mit Dampflok- und Akku-betriebenen Zügen nicht stattfinden.