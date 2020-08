Aue

Aue gewinnt gegen Drittliga-Meister Bayern München II

29.08.2020, 17:00 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat ein weiteres Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison für sich entschieden. Gegen Drittliga-Meister FC Bayern München II gewann das Team von Trainer Dirk Schuster am Samstag in Bamberg mit 3:0 (0:0). Philipp Zulechner (52.), Calogero Rizzuto (65.) und der eingewechselte Sascha Härtel (75.) trafen nach dem Seitenwechsel für die Sachsen.

45 Minuten war kaum ein Klassenunterschied sichtbar. Die Bayern-Amateure störten die Auer Angriffsbemühungen frühzeitig und erarbeiteten sich selbst einige gute Chancen. Mit der größten scheiterte Timo Kern per Kopf an Aue-Keeper Philipp Klewin (21.). Erst als Zulechner ein Missverständnis in der Bayern-Abwehr zur Führung nutzte, kippte die Partie. Nach und nach übernahm der Zweitligist die Kontrolle und kam zu den weiteren Toren.