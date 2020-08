Zinnowitz

77 Jahre alter Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

29.08.2020, 18:30 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf Usedom ist ein 77 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er habe am Samstag mehrere andere Motorräder und ein Auto in Zinnowitz überholen wollen, teilte die Polizei mit. Währenddessen habe der 30 Jahre alte Autofahrer nach links abbiegen wollen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 77-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären.