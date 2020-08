Lohne (Oldenburg)

FC St. Pauli verliert Testspiel gegen Werder Bremen 0:1

29.08.2020, 19:21 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat ein Testspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen mit 0:1 (0:1) verloren. Vor 500 Zuschauern in Lohne sorgte Bremens Offensivspieler Milot Rashica am Samstag nach einer Einzelleistung zwei Minuten vor der Pause für die Entscheidung. Der am Samstag verpflichtete dänische Stürmer Simon Makienok kam bei den Hamburgern noch nicht zum Einsatz.