Donostia

Wolfsburg-Frauen greifen nach der Krone

30.08.2020, 02:54 Uhr | dpa

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg greifen zum dritten Mal nach Europas Fußball-Krone. Im Endspiel des Champions-League-Finalturniers trifft das Team von Trainer Stephan Lerch heute (20.00 Uhr/Sport 1) in San Sebastian auf Titelverteidiger Olympique Lyon mit der deutschen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan. Dabei sind die Wolfsburgerinnen, die 2013 und 2014 den Wettbewerb gewannen, Außenseiter. In den vergangenen Partien zog der VfL stets gegen Lyon den Kürzeren, unter anderem in den Champions League-Finals 2016 und 2018. Die Partie könnte die letzte von Top-Stürmerin Pernille Harder im VfL-Trikot sein, die vor einem Transfer zum FC Chelsea stehen soll.