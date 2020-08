Neukirchen beim Heiligen Blut

Gras in Milchtank gestreut: Bauer muss Milch entsorgen

30.08.2020, 12:31 Uhr | dpa

Ein unbekannter Täter ist in die Milchkammer eines Bauernhofes eingebrochen und hat Gras in den Milchtank gestreut. Der Landwirt im oberpfälzischen Neukirchen beim Heiligen Blut (Landkreis Cham) musste die 1400 Liter Milch im Tank entsorgen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Vorfall am Samstagabend habe die "Grenzen zum Streich deutlich überschritten". Es war nach Polizeiangaben bereits der zweite ähnliche Vorfall. Der Täter habe zudem Kleber in das Türschloss des Bauernhauses gespritzt und es so zerstört. Insgesamt sei ein geschätzter Schaden von mehr als 1000 Euro entstanden.