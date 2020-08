Leverkusen

Rob Maas neuer Co-Trainer von Peter Bosz: Bayer Leverkusen

30.08.2020, 15:48 Uhr | dpa

Leverkusen (dpa/lnw) - Der frühere Bundesliga-Profi Rob Maas wird Co-Trainer von Peter Bosz bei Bayer Leverkusen. Der 50 Jahre alte Niederländer soll am Montag zum Trainingsauftakt der Rheinländer seine Arbeit beim Werksclub aufnehmen. Das teilten die Leverkusener am Sonntag mit. Maas spielte in der Bundesliga einst für Arminia Bielefeld und Hertha BSC sowie in der 2. Bundesliga für den MSV Duisburg. Mit Bosz arbeitete der Ex-Profi bereits zwischen 2014 und 2016 bei Vitesse Arnheim zusammen.