Mannheim

Mannheims Polizei geht erneut gegen Autoposer vor

30.08.2020, 17:52 Uhr | dpa

Die Mannheimer Polizei hat am Wochenende erneut Autoposer ins Visier genommen. Bei Kontrollen von Autofahrern, die aus Geltungssucht ihre PS-starken Fahrzeuge aufheulen lassen und damit die Anwohner belästigen, stellten die Beamten zahlreiche Mängel fest. Am Freitag und Samstag waren nach Angaben der Polizei von Sonntag rund 30 Fahrzeuge wegen unnötigen Lärms aufgefallen.

Bei acht der Autos war die Betriebserlaubnis wegen technischer Veränderungen erloschen. Wegen Mängeln wurden fünf Fahrer verwarnt. Einem Fahrzeuglenker wurde in der Nacht auf Samstag die Weiterfahrt untersagt. In der Nacht auf Sonntag stellten die Beamten zwei Wagen fest, die aufgrund von Umbauten am Fahrwerk unsicher waren und deshalb aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Weitere Kontrollen sind in der Planung.