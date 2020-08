Aurich

Prozess gegen siebten Entführer eines Reeders aus Leer

31.08.2020, 01:12 Uhr | dpa

Gut vier Jahre nach der Entführung eines Reeders aus Leer muss sich ein 55-jähriger Mann ab heute in Aurich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm nach Angaben des Landgerichts eine "unmittelbare Beteiligung an der Entführung" zur Last. In drei Prozessen 2017 und 2018 hat das Landgericht Aurich bereits sechs Beteiligte an der Tat verurteilt. (Az.: 19 Kls 2/20)

Der Reeder war im April 2016 verschleppt worden, um eine Million Euro zu erpressen. Die Geldübergabe scheiterte, trotzdem ließen die Entführer ihr Opfer frei. Der jetzige Angeklagte war international zur Fahndung ausgeschrieben und hielt sich zuletzt in den USA auf, wo er im September 2019 festgenommen wurde.