Gymnasium Meinersen Niedersachsens Meister im Klimaschutz

31.08.2020, 12:30 Uhr | dpa

Bei einem Schulwettbewerb für Klimaschutz-Projekte hat sich das Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen (Kreis Gifhorn) als Niedersachsenmeister durchgesetzt. Um das Bewusstsein für schädliche CO2-Emissionen und Plastikmüll zu schärfen, erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler eine Wanderausstellung und initiierten Müllsammelaktionen. Das teilten die Organisatoren des Wettbewerbs "Energiesparmeister" am Montag in Berlin mit.

Bremer Landesmeister wurde die Oberschule Geestemünde in Bremerhaven. Dort baute eine Arbeitsgemeinschaft Gemüse und Kräuter im Schulgarten an, eine andere erstellte eigene Tische und Bänke für den Garten. Beide Schulen nehmen damit am Bundesentscheid teil, der bis zum 14. September in einer Online-Abstimmung entschieden wird. Der Wettbewerb wurde vom Bundesumweltministerium ins Leben gerufen. In diesem Jahr haben sich bundesweit 319 Schulen beworben.