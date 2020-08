Appen

Gasleitung angesägt: Einweisung in Psychiatrie

31.08.2020, 15:28 Uhr | dpa

Im Prozess um eine angesägte Gasleitung hat das Landgericht Itzehoe am Montag den Angeklagten vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen. Die Schwurgerichtskammer ordnete jedoch die Unterbringung des 63-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung an, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Mit ihrer Entscheidung folgte die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hatte lediglich Freispruch gefordert. (Az.: 315 Js 8039/20)

Der Angeklagte ist laut Staatsanwaltschaft seit 1993 wegen einer Psychose in Behandlung. Er legte vor Gericht ein Geständnis ab. Danach beschädigte er am 19.3. dieses Jahres die Gasleitung in seinem Heizungskeller mit einer Metallsäge. "Es sollte richtig rumsen, aber niemand verletzt werden", erklärte er vor Gericht. Er sei unmittelbar nach der Tat in eine psychiatrische Klinik gefahren, um sich selber einzuweisen. Dort habe er einem Arzt von der angesägten Gasleitung erzählt. Dieser alarmierte sofort die Polizei. Entsprechend wurde das Gasleck rechtzeitig entdeckt, bevor es zu einer Explosion kam.