Greifswald

Vorpommerns Rettungshubschrauber Tag und Nacht einsatzbereit

31.08.2020, 15:44 Uhr | dpa

Die medizinische Notfallversorgung in Vorpommern hat sich nach den Worten von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) durch die Aufnahme eines 24-Stunden-Betriebs verbessert. Möglich sei dies durch den in Greifswald stationierten Rettungshubschrauber "Christoph 47". Statt von 7.00 Uhr bis Sonnenuntergang seien Fluggerät und Besatzungen seit Anfang August rund um die Uhr einsatzbereit. "Von der Ausweitung der Einsatzzeiten profitieren insbesondere die Ostseeinseln Rügen, Hiddensee und Usedom. Damit ist ein schneller nächtlicher Patiententransport in eine Spezialklinik sichergestellt, wenn der Bedarf besteht", erklärte Glawe am Montag anlässlich eines Besuchs bei der Luftrettung in Greifswald.

Oft lange Anfahrtswege für Rettungswagen und zum Teil eingeschränkte Versorgungsmöglichkeiten in örtlichen Krankenhäusern insbesondere für Kinder hatten in der Vergangenheit in der Region immer wieder Kritik am Rettungssystem laut werden lassen.