Klink

Ex-Schnitzler-Schloss in Klink hat neuen Besitzer

31.08.2020, 16:10 Uhr | dpa

Das Schlosshotel in Klink an der Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) gehört fortan zur Hotelgruppe Privathotels Dr. Lohbeck. Wie der bisherige Eigentümer Guido Gabriel am Montag mitteilte, wird die in Nordrhein-Westfalen ansässige Gruppe das Hotel im gehobenen Segment Vier Sterne plus fortführen. Alle 60 Mitarbeiter würden übernommen, für die kommenden Jahre seien Investitionen in Höhe von zwei Millionen Euro geplant. Zum Kaufpreis machte Gabriel keine Angaben. Er hatte das Renaissance-Schloss seit 1997 als Hotel betrieben und will sich nun neuen Aufgaben zuwenden.

Zur Hotelgruppe Privathotels Dr. Lohbeck gehören mehr als 20 Hotels in Deutschland, Österreich und den USA mit zusammen rund 3000 Betten. Klink ist dabei nach dem Cliff Hotel in Baabe auf Rügen der zweite Standort der Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern. Klink ist auch durch seine früheren Gutsbesitzer, die Familie Schnitzler, bekannt. Zu dieser gehörte der Kommunist Karl-Eduard von Schnitzler (1918-2001), der den "Schwarzen Kanal" im DDR-Fernsehen betrieb.