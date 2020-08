Goslar

Bootfahrer kentert auf Vienenburger See

31.08.2020, 16:51 Uhr | dpa

Ein 30-Jähriger ist am Montag mit seinem Boot auf dem Vienenburger See in Goslar gekentert und von der Feuerwehr gerettet worden. Nach Polizeiangaben alarmierten Menschen am Ufer die Rettungskräfte, weil der Mann mitten auf dem See um Hilfe rief. Er klammerte sich an sein halb gesunkenes Boot. Ein Schwimmer machte sich auf dem Weg, um ihm zu helfen. Die freiwillige Feuerwehr aus Vienenburg brachte ihr Rettungsboot zu Wasser und barg den Gekenterten wie den Helfer. Beide waren unverletzt. Auch das Boot, beschrieben als eine Art Kajak, wurde geborgen. Die Unfallursache sei noch unklar, teilte die Polizei mit.