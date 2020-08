Dresden

Dynamo Dresden bestreitet Testspiel gegen HB Köge

31.08.2020, 17:03 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden bestreitet im Rahmen seiner Vorbereitung auf die neue Saison ein Testspiel gegen den dänischen Zweitligisten HB Köge. Das gab der Verein am Montag bekannt. Die Partie findet am 2. September um 16.00 Uhr in der Trainingsakademie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Köge absolviert gegenwärtig ein Trainingslager in Dresden-Weißig. Ein weiteres Testspiel absolvieren die Dänen am Samstag in Eilenburg gegen Dynamos Liga-Konkurrenten Hallescher FC.