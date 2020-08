Bünde

Urlaubsrückkehrer: Trifft trinkende Männer in seiner Wohnung

31.08.2020, 18:15 Uhr | dpa

Sie saßen in seinem Wohnzimmer und tranken Alkohol: Ein 28-Jähriger aus Bünde im Kreis Herford hat nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub zwei Männer in seiner Wohnung überrascht. Einer von ihnen sei unerkannt in die Nacht geflohen, den zweiten "stark alkoholisierten" Mann habe die Polizei abgeführt, teilten die Beamten am Montag mit. Wie lange sich die beiden Männer dort bereits aufhielten, blieb zunächst unklar. Der 28-Jährige sei drei Wochen im Urlaub gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Festgenommene könne sich nur dürftig erinnern. Er sei davon ausgegangen, dass die Wohnung dem Mann gehöre, den er kurz zuvor kennengelernt habe.

Die Polizei sucht nach dem Geflohenen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte eine Terrassentür einschlug, um in die Wohnung des 28-Jährigen zu gelangen.