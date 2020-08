Handewitt

Wahlkreis 1: Nicolaisen CDU-Direktkandidatin - Gegner Habeck

31.08.2020, 21:18 Uhr | dpa

Die Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen will ihr Direktmandat im Wahlkreis 1 (Flensburg-Schleswig) gegen Grünen-Parteichef Robert Habeck bei der Bundestagswahl 2021 verteidigen. "Das wird kein Spaziergang", sagte sie am Montagabend in Handewitt bei Flensburg mit Blick auf Habeck. Zuvor war Nicolaisen bei einer mit den Corona-Auflagen konformen Mitgliederversammlung mit 224 der 321 abgegebenen Stimmen zur Direktkandidatin gewählt worden. Ihr parteiinterner Gegenkandidat Dirk Andresen, der als Gründungsmitglied des Bauern-Zusammenschlusses "Land schafft Verbindung" bundesweite Bekanntheit erlangte, kam auf 95 Stimmen. Nicolaisen bat ihn und alle, die ihn gewählt hatten, mit ihr gemeinsam Wahlkampf zu machen.

2017 hatte Nicolaisen von der CDU den Wahlkreis mit 40,0 Prozent direkt gewonnen. Der Kandidat der Grünen, Peter Wittenhorst, kam damals auf 10,5 Prozent der Stimmen.

Habeck, der in Flensburg wohnt, hatte Anfang Juli seine Kandidatur bekannt gegeben. Seine Direkt-Kandidatur muss noch von den Kreisverbänden Schleswig-Flensburg und Flensburg beschlossen werden. Eine Zustimmung gilt jedoch als sicher. Die Vorsitzenden der Kreisverbände haben bereits ihre Unterstützung signalisiert.