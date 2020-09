Schwerin

Firmennachfolge eines der drängendsten Wirtschaftsprobleme

01.09.2020, 08:33 Uhr | dpa

Die Firmenübergabe und -nachfolge gehört nach Experteneinschätzung zu den drängendsten Problemen der Wirtschaft in der kommenden Jahren. Aktuell sind rund 34 000 Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern älter als 55 Jahre, wie Frank Bartelsen von der Nachfolgezentrale Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er ging davon, dass zwischen 6000 bis 10 000 Unternehmer in den kommenden Jahren eine Nachfolgeregelung treffen müssen. Bei den anderen sei es bereits familiär oder betriebsintern geregelt oder es werde keine Nachfolge benötigt.

Die Nachfolgezentrale, deren Trägerin die Bürgschaftsbank MV ist, ist seit eineinhalb Jahren dabei, in Zusammenarbeit mit dem Land und den fünf Kammern Unternehmer mit Nachfolgeinteressierten zusammenzubringen.

Jens-Uwe Hopf, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, geht von rund 3000 Handwerksbetrieben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns aus, bei denen in den nächsten fünf Jahren der Generationswechsel ansteht. "Dieser Trend wird sich voraussichtlich noch einmal zwischen 2025 und 2035 verstärken, wenn die Generation der sogenannten Babyboomerzeit aus dem Erwerbsleben ausscheidet."

Die Vorbereitung müsse rechtzeitig, rund fünf Jahre vor der Übergabe des Betriebes, erfolgen. Die Kammer unterstütze die Firmen bei der Ermittlung des Zeitwertes von Maschinen, des gesamten Kaufpreises und Erarbeitung des Unternehmenskonzeptes nach der Übernahme. "Gleichzeitig erwartet das Handwerk, die Bürokratieschwelle bei der Betriebsübergabe weiter abzubauen", sagte Hopf.

"Wir wollen, dass Unternehmen, die nach der Wende mühsam aufgebaut wurden, erfolgreich einen Nachfolger finden", betonte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Wenn erfolgreiche Unternehmen vom Markt verschwinden, weil eine Nachfolge scheitert, gehe über die Jahre wertvoll aufgebautes Know-how verloren.