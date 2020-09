Fürth

Geschäft mit Motorrädern floriert

01.09.2020, 10:12 Uhr | dpa

Während Autohandel und -werkstätten in Bayern schwer unter der Corona-Krise leiden, boomt das Geschäft mit Krafträdern. Die Branche konnte ihre Umsätze im Juni um 30 Prozent steigern, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Alle anderen Bereiche des Kfz-Gewerbes lagen dagegen im Minus, insgesamt sanken die Umsätze der Branche im Vergleich zum Vorjahresmonat nominal um 5,1 Prozent.

Die Umsatzentwicklung macht sich auch bei der Beschäftigung bemerkbar. Sie sank in der gesamten Branche um 1,5 Prozent. Der einzige Bereich, in dem es nach oben ging war der Kraftradbereich mit einem Plus von 2,8 Prozent.

Der Trend zu Motorrad und Co. setzte sich auch im Juli fort: Die Neuzulassungen für Krafträder stiegen laut Kraftfahrt-Bundesamt in Bayern um 52 Prozent. Zahlen zum Umsatz liegen noch nicht vor.