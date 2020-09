Wismar

Neue Öko-Schlachtung in Wismar - BUND: Kurze Wege

01.09.2020, 10:43 Uhr | dpa

In Wismar entsteht eine Öko-Schlachtung für Rinder und Schweine. Sie soll in einem neuen Schlachthaus der Mecklenburger Fleischwaren GmbH handwerklich erfolgen, für die Anlieferung ist ein Umkreis von höchstens 80 Kilometern vorgesehen, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) am Dienstag in Schwerin mitteilte. Baubeginn sei an diesem Mittwoch, im Dezember soll das Schlachthaus fertig sein. Jährlich sollen zunächst 200 Rinder geschlachtet werden, Schweine später hinzukommen. Der BUND verspricht sich von den kurzen Wegen mehr Tierschutz, wie Burkhard Roloff von der Umweltorganisation sagte. Das Unternehmen Mecklenburger Fleischwaren habe bereits Vorverträge mit zwölf Bio-Agrarbetrieben der Region. Das Investitionsvolumen für das neue Schlachthaus betrage 700 000 Euro.