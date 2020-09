Koblenz

Scherbenhaufen als Protest bei EU-Agrarminister-Treffen

01.09.2020, 11:00 Uhr | dpa

Demonstranten haben viele hundert leere Weinflaschen aus Protest gegen die EU-Agrarpolitik auf den Boden nahe dem Treffen der EU-Agrarminister in Koblenz gekippt. Dieser Scherbenhaufen sei ein Sinnbild für die "bauernfeindliche und industriehörige Agrarpolitik" in der Europäischen Union, teilte das Bündnis "Wir haben es satt!" bei der Aktion am Dienstag mit.

"Höfesterben, Tierfabriken, Umweltprobleme - die Politik schaut sich die Krisen in der Landwirtschaft seit Jahren tatenlos an und sorgt mit fehlgeleiteten Subventionen sogar noch für ihre Verschärfung, kritisierte das Bündnis, in dem sich nach eigenen Angaben rund 60 Organisationen zusammengeschlossen haben. Nötig sei eine radikale Wende hin zu "mehr bäuerlicher und ökologischer Politik". Die dreitägige informelle Zusammenkunft der EU-Agrarminister sollte am Dienstag enden.