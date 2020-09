Kahla

Investor übernimmt angeschlagenen Porzellanhersteller Kahla

01.09.2020, 11:07 Uhr | dpa

Im Ringen um die Sanierung des Porzellanherstellers Kahla ist ein Investor gefunden. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, übernimmt Daniel Jeschonowski, Geschäftsführender Gesellschafter des Kugelschreiber-Herstellers Senator, das traditionsreiche Porzellanwerk. Kahla-Porzellan mit rund 250 Mitarbeitern war seit März in Insolvenz in Eigenverwaltung. Grund für die finanzielle Schieflage war nach Unternehmensangaben ein geplatzter Großauftrag, für den zuvor Investitionen in Millionenhöhe getätigt worden waren. Die neue Struktur und Strategie würden in Kürze vorgestellt, hieß es.

In Kahla südlich von Jena wird seit mehr als 170 Jahren industriell Porzellan hergestellt. Zu DDR-Zeiten war die Stadt Sitz des VEB Feinkeramik, zu dem 17 Betriebe mit rund 18 000 Beschäftigten gehörten. Die Privatisierung nach der Wiedervereinigung endete erst in der Pleite, dann kam es 1994 zur Neugründung der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH aus der Insolvenz durch den früheren Rosenthal-Manager Günther Raithel. In die Modernisierung wurden seither den Angaben nach mehr als 35 Millionen Euro investiert.