Dresden

Sächsische Finanzämter bilden Nachwuchs aus

01.09.2020, 11:35 Uhr | dpa

Sachsen bildet in diesem Jahr 213 angehende Finanzwirte aus. Die 131 Frauen und 82 Männer begannen am Dienstag ein Studium oder eine Ausbildung, wie das Finanzministerium mitteilte. Statt in einer zentralen Feierstunde wurde der Nachwuchs für die Steuerverwaltung coronabedingt direkt an den jeweiligen Einsatzorten begrüßt.

Jährlich zum 1. September beginnen duale Ausbildung und Studium für die angehenden Finanzwirte. Für die Absolventen böten sich gute Aufstiegschancen und ein sicherer Arbeitsplatz. Für das nächste Ausbildungsjahr sind wieder Bewerbungen möglich. Schüler können zudem auch Praktika in den Finanzämtern machen.