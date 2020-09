Kirn

Sieben Verletzte bei Schlägerei in Kirn

01.09.2020, 13:09 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) sind am Montagabend sieben Personen verletzt worden, drei davon schwer. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich 15 bis 20 Personen mit Stangen und Baseball-Schlägern attackiert. Einsatzkräfte versuchten, die beiden Gruppen, bei denen es sich den Angaben zufolge größtenteils um Mitglieder zweier Familien handelte, voneinander zu trennen. Die Polizei hat nun eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Neben dem Verdacht des besonders schweren Falls des Landfriedensbruches stünden Straftaten im Bereich der Körperverletzungsdelikte im Raum. Die Polizei bittet um Hinweise.