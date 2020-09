Dresden

Neues Ausbildungsjahr startet: weniger Lehrlingen in Sachsen

01.09.2020, 14:36 Uhr | dpa

Das neue Ausbildungsjahr in Sachsen hat in der Corona-Krise mit weniger neuen Lehrlingen als im vergangenen Jahr begonnen. Dennoch fiel der Rückgang nicht so stark aus wie zunächst vermutet. Trotz mancher Hürden hätten die Handwerksbetriebe erfreulich viele junge Leute gewinnen könnten, teilte der Sächsische Handwerkstag am Dienstag in Dresden mit. Demnach wurden bis Ende August in Sachsen 4630 neue Lehrverträge unterschrieben - etwa 200 (vier Prozent) weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Stärker nachgefragt als 2019 sind in diesem Jahr demnach Ausbildungsplätze in den Bereichen Dachdecker, Zimmerer, Maler und Lackierer, Maurer sowie Bäcker und Fleischer. Nach wie vor stehen Berufe wie Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und Mechaniker für Sanitär-Heizung-Klima ganz oben auf der Liste.

Allein im ostsächsischen Handwerk haben laut Handwerkskammer 389 Frauen und 1405 Männer für das neue Ausbildungsjahr einen Lehrvertrag unterschrieben. Das entspricht einem Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Das Handwerk hat sich stark um den Nachwuchs bemüht und jungen Menschen eine Chance gegeben, die in anderen Wirtschaftsbereichen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise derzeit nicht eingestellt werden", sagte Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Dennoch könne man erst Ende des Jahres endgültig Bilanz zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt ziehen.

Der Handwerkstag verwies darauf, dass Kurzentschlossene auch nach Beginn des neuen Lehrjahres bis Ende Oktober eine duale Ausbildung beginnen können. Laut Online-Lehrstellenbörse des Sachsen-Handwerks gibt es derzeit noch mehr als 500 freie Stellen.