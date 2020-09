Magdeburg

"Brocken-Benno" erhält Bundesverdienstkreuz

01.09.2020, 16:08 Uhr | dpa

Der Rekordwanderer Benno Schmidt hat am Dienstag in Magdeburg das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) übergab dem unter dem Namen "Brocken-Benno" bekannt gewordenen 88-Jährigen die Auszeichnung, wie die Staatskanzlei mitteilte. Zuvor war der Rekordwanderer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für den Orden ausgewählt worden. Benno Schmidt wurde unter anderem für sein ehrenamtliches Engagement in der Harzregion geehrt. Er bestieg Tausende Male den höchsten Berg Sachsen-Anhalts, den Brocken, und schaffte es damit auch ins Guinness-Buch der Rekorde.

Benno Schmidt mache "Menschen Mut, die auch im Alter aktiv und sportlich bleiben wollen", sagte Haseloff anlässlich der Ehrung. Zudem halte der 88 Jahre alte "Brocken-Benno" die Erinnerungskultur wach. Bis 1989 war der Brocken, der an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen steht, Symbol für die Teilung Deutschlands und Europas, hieß es.