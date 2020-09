Dresden

Baustellen beeinträchtigen ab Ende September den Bahnverkehr

01.09.2020, 16:26 Uhr | dpa

Von Ende September bis in den Dezember hinein werden Baustellen den Bahnverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beeinträchtigen. Grund sind drei Baustellenabschnitte, die der Konzern zwischen dem 26. September und dem 12. Dezember gleichzeitig angehen will, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. 40 bis 60 Minuten länger dauert es dann demnach etwa zwischen Berlin und Leipzig mit dem ICE.

Auf der Strecke Berlin-Halle-Leipzig-Erfurt-Frankfurt am Main wird der Verkehr auf einen Zweistundentakt reduziert und umgeleitet. Die Reisezeit werde sich dadurch um rund 60 Minuten verlängern, hieß es. Alle Züge zwischen Berlin und Bitterfeld, die Halle beziehungsweise Leipzig anfahren, werden umgeleitet. Die durchgehende zweistündliche ICE-Verbindung Berlin-Leipzig-Frankfurt wird durch ICE-Züge Berlin-Leipzig und Leipzig-Frankfurt ersetzt.

Wittenberg kann wegen der Umleitungen nicht wie gewohnt mit stündlichen ICE-Zügen nach Berlin und Leipzig sowie darüber hinaus angebunden werden. Stattdessen halten in Bitterfeld mehr ICE-Züge vor allem der Verbindung Berlin-München, einzelne ICE/IC-Züge halten auch in Dessau.