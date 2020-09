Jena

Baumann neue Präsidentin des Thüringer Oberlandesgerichts

01.09.2020, 19:10 Uhr | dpa

Das Justizzentrum Jena, in dem sich das Thüringer Oberlandesgericht befindet. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die bisherige Vizepräsidentin Astrid Baumann ist neue Präsidentin des Thüringer Oberlandesgerichts (OLG) in Jena. Justizminister Dirk Adams (Grüne) überreichte der Richterin am Dienstag die Ernennungsurkunde. Baumann ist Nachfolgerin von Stefan Kaufmann. Nach dessen Wahl zum Präsidenten des Thüringer Verfassungsgerichtshofs war die Stelle am OLG längere Zeit unbesetzt.

Baumann - geboren 1957 in Fulda - kam 1992 als Richterin nach Thüringen, wo sie zunächst am Bezirksgericht Gera tätig war. Weitere Stationen waren das Amtsgericht Erfurt, das dortige Landgericht und das Justizministerium. Dem Ministerium zufolge steht nun erstmals eine Frau an der Spitze des auf Landesebene höchsten Gerichts für Zivil-, Familien- und Strafverfahren sowie für Nachlass- und Grundbuchangelegenheiten.