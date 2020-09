Aschaffenburg

1860 nach Würzburger Sieg im DFB-Pokal: Gegner Frankfurt

01.09.2020, 20:26 Uhr | dpa

Der TSV 1860 München steht in der Hauptrunde des DFB-Pokals und trifft dort am 12. September auf Eintracht Frankfurt. Das steht durch ein 5:1 (2:0) von Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers um den dreifachen Torschützen Luca Pfeiffer am Dienstagabend im Halbfinale des Toto-Pokals bei Regionalligist SV Viktoria Aschaffenburg fest.

Da die Würzburger als Starter im DFB-Pokal bereits fix sind, dürfen die "Löwen" als Finalgegner ebenfalls für die erste Runde planen. Das bedeutet laut Verband garantierte Einnahmen in Höhe von rund 130 000 Euro aus den Vermarktungserlösen.

Das Endspiel zwischen Titelverteidiger Würzburg und München findet am Samstag (14.00 Uhr/BR) im Grünwalder Stadion statt. 1860 war durch den Halbfinal-Verzicht des FC Memmingen kampflos in das Finale eingezogen. Die Schwaben hatten sich wegen der ungewissen Zukunft hinsichtlich des Spielbetriebs infolge der Corona-Pandemie gegen das Spiel gegen die "Löwen" entschieden.

Für die Kickers geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen einen Zweitligisten. Am 14. September ist Hannover 96 in Franken zu Gast. Gegen Aschaffenburg erzielten außer Pfeiffer Robert Herrmann und Dominic Baumann die Tore. Philipp Beinenz traf für den Außenseiter.