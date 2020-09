Zirkow

In Gegenverkehr gefahren: 56-Jähriger schwer verletzt

01.09.2020, 21:43 Uhr | dpa

Ein Autofahrer aus Potsdam ist auf der Insel Rügen in den Gegenverkehr gefahren und schwer verletzt worden. Der Wagen des 56-Jährigen sei am Dienstagnachmittag in Zirkow ungebremst mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, teilte die Polizei am Abend mit. Mit dem Rettungshubschrauber sei er in eine Klinik in Greifswald gebracht worden. Die 51 Jahre alte Beifahrerin des Mannes und der 56-jährige Hamburger im anderen Wagen sowie dessen 60 Jahre alte Beifahrerin seien leicht verletzt worden.

Nach dem Unfall sei die Bundesstraße 196 rund eineinhalb Stunden lang voll gesperrt gewesen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen belaufe sich auf rund 40 000 Euro. Warum der Potsdamer von seiner Fahrbahn abkam, war noch unklar.