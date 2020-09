Rheurdt

Opfer nach 23 Jahren identifiziert: Polizei stellt Fall vor

02.09.2020, 03:40 Uhr | dpa

In einem 23 Jahre alten Mordfall hat die Polizei in Krefeld die Identität des Opfers aufgeklärt. Am heutigen Mittwoch stellt die Polizei den Fall in Aachen vor. In der Region lebte nach bisherigen Erkenntnissen seinerzeit das Opfer. Der erschlagene Mann war am 8. Dezember 1996 in Rheurdt im Kreis Kleve in einer stillgelegten Kiesgrube entdeckt worden.

Seinerzeit wurde angenommen, dass das Mordopfer aus Polen oder einem anderen osteuropäischen Land stammen könnte. In der von Garten- und Landschaftsbau geprägten Region arbeiten viele Erntehelfer. Durch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", in der neue Phantombilder des Toten gezeigt wurden, kam vor einem Jahr der entscheidende Hinweis im Mordfall "Sandkuhle". Er führte nach Aachen.

"Die Ermittler erhoffen sich nunmehr Hinweise auf das Umfeld des Getöteten im Raum Aachen im Jahr 1996", erklärte die Polizei in Krefeld. Der Fall wird deshalb in Aachen vorgestellt, rund 90 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt.