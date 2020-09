Ilmenau

Berühmtes Goethe-Gedicht wird 240: Ausstellung in Ilmenau

02.09.2020, 05:49 Uhr | dpa

"Über allen Gipfeln ist Ruh..." - Mit dieser Zeile beginnt eines der berühmtesten Gedichte Goethes. Das sogenannte Wandrers Nachtlied wird am Sonntag 240 Jahre alt. Das GoetheStadtMuseum in Ilmenau hat den weltbekannten Zeilen einen Teil der Sonderausstellung "Poesie am Kickelhahn - Von Wandrers Nachtlied zum Gabelbachlied" gewidmet. "Darin geht es vor allem um die spätere Rezeption des Gedichts", sagte Museumsleiterin Kathrin Kunze.

Eigentlich sei eine ganze Festwoche rund um den "Geburtstag" des Gedichts geplant gewesen. Doch die Corona-Pandemie habe das Programm zusammenschnurren lassen. Nun gebe es noch eine Veranstaltung mit der Berliner Sängerin und Schauspielerin Cora Chilcott, die das Gedicht am 6. September in Ilmenau interpretiere. Genau an diesem Tag im Jahr 1780 soll Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) nach einer Wanderung das Gedicht auf die Holzwand einer Hütte auf dem Ilmenauer Hausberg, dem Kickelhahn, geschrieben haben.

Derweil erschien erst im August eine historisch-kritische Ausgabe der Goethe-Briefe. Darin seien auch die Schreiben zu finden, die helfen, die Entstehungsgeschichte des Gedichts zu rekonstruieren, erklärte die Mitherausgeberin Elke Richter vom Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar.