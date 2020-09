Rüsselsheim am Main

Auto prallt gegen Baum: Drei Verletzte

02.09.2020, 06:15 Uhr | dpa

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug zwischen Rüsselsheim und Trebur (Kreis Groß-Gerau) in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde der Fahrer in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt, die beiden 21 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Alle drei seien in ein Krankenhaus gekommen.

Die Landstraße war nach dem Unfall für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Es bestehe der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sei, deshalb sei ihm eine Blutprobe entnommen worden, hieß es.