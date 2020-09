Hagenow

25-Jährige bei Unfall auf A24 schwer verletzt

02.09.2020, 07:25 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A24 in der Nähe von Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist eine 25-jährige Frau schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei Rostock am Mittwoch mit. Im Anschluss habe sich ein weiterer Unfall ereignet, als ein betrunkener Autofahrer auf das abgesicherte Stauende aufgefahren sei.

Nach Polizeiangaben kam die Frau Dienstagnacht gegen 23.20 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Hagenow aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in ihrem Auto auf der linken Fahrspur liegen. Die 25-Jährige sei mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Schweriner Krankenhaus gebracht worden. Zu Bergungs- und Reinigungszwecken sei die A24 in Richtung Hamburg über circa eineinhalb Stunden gesperrt worden, weswegen sich der Verkehr auf mehreren Kilometern gestaut habe.

Bei diesem Unfall sei es allerdings nicht geblieben. Wie die Polizei weiter erklärte, fuhr ein Mann mit seinem Auto auf das abgesicherte Stauende auf und flüchtete anschließend. Bei dem betrunkenen Verursacher, der noch vor Ort habe gestellt werden können, habe es sich um einen 37-Jährigen gehandelt, der bundesweit bereits wegen ähnlicher Delikte gesucht worden sei. Zuvor habe der Mann sein nicht zugelassenes Auto mit falschem Kennzeichen ohne zu bezahlen an einer Raststätte aufgetankt. Der Mann, der zudem keinen Führerschein besessen habe, sei von den Beamten in Gewahrsam genommen worden.