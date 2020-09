Offenbach am Main

Mix aus Sonne, Wolken und Regen in Hessen

02.09.2020, 08:34 Uhr | dpa

Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen ein wechselhaftes Wetter. Der Mittwoch beginnt bewölkt mit einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Meist bleibt es den Tag über jedoch trocken. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 19 und 22 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es eher ungemütlich in Hessen. Der Tag beginnt zunächst heiter, am Nachmittag ziehen Wolken auf. Im Norden kann es zeitweise zu Regen kommen. Die Temperaturen gehen nicht höher als 23 Grad.

Zum Start des Wochenendes ist es weiterhin wechselhaft. Am Freitag bleibt es im Norden regnerisch, im Süden kommt die Sonne raus. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 23 und 17 Grad.