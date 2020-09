Rostock

Transporter ausgebrannt: Verdacht der Brandstiftung

02.09.2020, 08:40 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Transporter in Rostock in Brand gesetzt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, stand das brennende Fahrzeug im Stadtteil Dierkow im Osten Rostocks. Es habe bereits lichterloh gebrannt, als der Vorfall kurz nach Mitternacht gemeldet wurde. Durch Hitze und Feuer sei ein weiteres parkendes Fahrzeug beschädigt worden. Der Hintergrund sei noch unklar. Der Gesamtschaden wurde vorerst auf mehr als 20 000 Euro geschätzt. Im Osten von Rostock kommt es seit Monaten immer wieder zu Brandstiftungen an Fahrzeugen.