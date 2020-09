Oberlangen

Schulbus fährt auf Auto auf: Mindestens ein verletztes Kind

02.09.2020, 08:47 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Schulbus mit 25 Kindern ist in Oberlangen im Landkreis Emsland auf ein Auto aufgefahren. Mindestens ein Kind wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Bis zu drei Kinder könnten einen Schock erlitten haben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Busfahrer von der tief stehenden Sonne geblendet worden und habe ein am Straßenrand stehendes Auto übersehen.