Heusenstamm

Mostereien erwarten gute Apfelernte

02.09.2020, 13:38 Uhr | dpa

Die Mostereien in Hessen erwarten für dieses Jahr eine gute Apfelernte. "Der Sommer war sonnig, das hat Zucker in die Äpfel gebracht. Wir erwarten daher eine gute Qualität", sagte der Vorsitzende des Verbandes der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien, Martin Heil, am Mittwoch in Heusenstamm. "Stöffche-Fans können sich auf einen süffig-spritzigen Jahrgang freuen." Die in diesen Tagen begonnene Apfelernte dauert noch bis Ende Oktober.