Schwerin

256 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen in MV ausgezahlt

02.09.2020, 13:49 Uhr | dpa

Die vom Bund bereitgestellten Hilfen für kleine Unternehmen und Soloselbstständige sind in Mecklenburg-Vorpommern bis Ende Juli zu etwa 90 Prozent bei den Antragstellern angekommen. Wie aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht, wurden knapp 256 Millionen Euro bewilligt und auch ausgezahlt. 29 Millionen Euro standen demnach noch bereit. Insgesamt hatte der Bund den Ländern Corona-Soforthilfen in Höhe von 13,4 Milliarden Euro gewährt, die laut Bericht an rund 1,75 Millionen Empfänger gingen. Noch nicht ausgezahlt waren zum Stand 31. Juli knapp 1,2 Milliarden Euro.

Die Betroffenen konnten den einmaligen Zuschuss von 9000 bis 15 000 Euro im April und im Mai beantragen. Finanziert werden sollten damit laut Regierung "laufende betriebliche Sach- und Finanzaufwendungen". Die Soforthilfe war dazu gedacht, in der Corona-Krise akute Liquiditätsengpässe zu überbrücken und so die wirtschaftliche Existenz der Firmen und Selbstständigen zu sichern. Personalkosten und die private Lebenshaltung durften damit nicht gedeckt werden.

Die Landesregierung hatte die Bundeshilfe mit einem eigenen Programm für den Mittelstand ergänzt. Je nach Größe des Unternehmens wurden Zuschüsse von bis zu 60 000 Euro gewährt. Laut Wirtschaftsministerium wurden im Nordosten insgesamt mehr als 43 000 Anträge eingereicht. Allerdings gab es darunter offenbar auch solche mit unlauteren Absichten. Bei den vier Staatsanwaltschaften im Land wurden bislang mehr als 200 Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen eingeleitet.