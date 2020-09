Malchow

Edeka Nord baut Großlager Malchow für 65 Millionen Euro aus

02.09.2020, 14:01 Uhr | dpa

Die Handelsgesellschaft Edeka Nord hat mit dem größeren Ausbau des Großlagers in Malchow begonnen. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Handelsgesellschaft Edeka Nord hat mit dem größeren Ausbau des Großlagers in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) begonnen. Am Mittwoch wurde der Grundstein für ein neues Lagergebäude mit 25 000 Quadratmetern Fläche gelegt, mit dem sich die bisherige Kapazität fast verdoppelt. Wie ein Unternehmenssprecher sagte, soll der Bau bis zum Winter 2021 fertig sein und die Arbeitsplätze der etwa 450 Mitarbeiter langfristig sichern.

Insgesamt fließen rund 65 Millionen Euro in die Erweiterung, unter anderem für neue Frischdienst- und Tiefkühllager. Malchow ist neben Zarrentin in Westmecklenburg und Neumünster das dritte Großlager der Handelsfirma im Norden.

Edeka hatte das Gelände des Ex-Teppichwerks Malchow nach 1990 übernommen. Für den Ausbau musste auch ein alter Küchentrakt mit einem 20 Meter langen DDR-Wandbild weichen, das aber teilweise gesichert wurde. Von hier aus werden rund 200 Märkte im Norden Brandenburgs und in Mecklenburg-Vorpommern beliefert.

Edeka Nord gibt den Jahresumsatz für 2019 mit rund 3,1 Milliarden Euro an. Zur Gruppe gehören rund 670 Märkte in fünf Bundesländern, in denen 4400 Beschäftigte arbeiten und 1400 junge Leute ausgebildet werden.