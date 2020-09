Cottbus

Neuer Intendant: Stephan Märki wird künstlerischer Leiter

02.09.2020, 14:57 Uhr | dpa

Mit einem neuen Intendanten, neuem vielseitigen Spielplan und einem Infektionsschutz-Konzept startet das Staatstheater Cottbus in die kommende Spielzeit 2020/21. Neuer künstlerischer Leiter ist Stephan Märki, der auf René Serge Mund folgt. Märki studierte Regie und Schauspiel in München und arbeitete bereits als Generalintendant am Deutschen Nationaltheater in Weimar und als Intendant am Hans Otto-Theater in Potsdam. Das Theater stellte am Mittwoch das neue Team um Märki vor. Ihm zur Seite steht künftig Iris Dönicke als neue Geschäftsführende Direktorin. Ruth Heynen ist neue Schauspieldirektorin des Theaters.

Für die Spielzeit des Vierspartenhauses in Cottbus sind unter anderem 18 Premieren geplant. Acht Philharmonische Konzerte und zahlreiche Familien-, Schulen-, und Kammerkonzerte sollen aufgeführt werden. Unter anderem will das Theater im Oktober das Stück "Umkämpfte Zone" auf die Bühne bringen. Es basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ines Geipel. Regie führt Armin Petras. Auch "Solaris" nach dem Roman von Stanisław Lem in der Regie von Blanka Rádóczy soll aufgeführt werden. Das Musiktheater hat unter anderem die Oper "Carmen" von Georges Bizet als Libretto in seinem Programm. Das Philharmonische Orchester hat unter anderem Ludwig van Beethovens "Eroica" gemeinsam mit den "Metamorphosen" von Richard Strauss geplant.

Die neuen Aufführungen greifen unter anderem aktuelle Themen wie den Klimawandel, den Strukturwandel in der Lausitz, die immer älter werdende Gesellschaft und den Zusammenbruch politischer System auf. Es gehe um die Frage, "wie wir heute und in Zukunft miteinander leben wollen" und welche Konflikte es in diesem Miteinander auszutragen gelte, hieß es vom neuen Team des Theaters.