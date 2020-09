Schwerin

Pokal-Hit Rostock-Stuttgart mit 8000 Zuschauern denkbar

02.09.2020, 19:27 Uhr | dpa

Für Veranstaltungen im Profisport Mecklenburg-Vorpommerns werden die bisherigen Zuschauerbeschränkungen fallen. Die im "Team Sport MV" zusammengeschlossenen Spitzenvereine haben nach Einschätzung von Sportministerin Stefanie Drese (SPD) für die angestrebte Rückkehr der Zuschauer gute Vorarbeit geleistet. So hätten unter anderem der Schweriner SC für seine Volleyballerinnen, die Seawolves-Basketballer aus Rostock und der FC Hansa schlüssige Hygienekonzepte vorgelegt, sagte Drese am Mittwoch nach einem Treffen mit Vereinsvertretern in der Staatskanzlei in Schwerin.

Demnach soll es getrennte Ein- und Ausgänge geben. Durch personifizierte Tickets für klar abgegrenzte Aufenthaltsbereiche sei gegebenenfalls auch die Nachverfolgung von Infektionen gewährleistet. "Auf Grundlage dieser vorbildhaften Schutzkonzepte sind im Zusammenhang mit den niedrigen Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern Öffnungen für mehr Zuschauende aus meiner Sicht möglich", betonte Drese. Sie zeigte sich optimistisch, dass in der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag Entscheidungen getroffen werden, die für Pokal- und Ligaspiele Zuschauerzahlen deutlich über dem bisherigen Limit von 400 in der Halle und 1000 unter freiem Himmel zulässt.

Wie aus Teilnehmerkreisen verlautete, wären für das Erstrunden-Spiel von Hansa Rostock im DFB-Pokal am 13. September gegen den VfB Stuttgart 5000 bis 8000 Zuschauer denkbar. Für Hallensportarten hatte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bereits etwas mehr als 1000 Zuschauer ins Gespräch gebracht. Volleyball-Meister Palmberg Schwerin startet Anfang Oktober in die Saison, die Zweitliga-Basketballer der Rostocker Seawolves Mitte Oktober.

Wie Staatskanzleichef Heiko Geue (SPD) am Abend informierte, sehen die Konzepte der Vereine einen Mindestabstand zwischen den Besuchern von jeweils 1,5 Metern oder eine Mund-Nasenschutzpflicht bei reduziertem Abstand vor. Es werde keine Tickets für Gästefans geben und es herrsche Alkoholverbot während der Spiele, sagte Geue. Laut Drese soll es finanzielle Unterstützung für die Umsetzung der Hygienemaßnahmen geben. "Ich weiß aus vielen Gesprächen, in welch hohem Maß die Existenz unserer Spitzenvereine von den Zuschauer- und den zuschauerbasierten Sponsoring-Einnahmen abhängt", erklärte sie.