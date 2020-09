Dresden

Corona-Fall an Gymnasium: Rund 100 Menschen in Quarantäne

02.09.2020, 21:58 Uhr | dpa

Wegen eines Corona-Falls an einem Gymnasium in Dresden müssen voraussichtlich rund 100 Menschen aus der Schule in häusliche Quarantäne. Das teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Es handle sich um das St. Benno-Gymnasium. Der Corona-Fall sei in der 11. Jahrgangsstufe aufgetreten. Zur Ansteckung sei es außerhalb der Schule gekommen. Derzeit ermittle das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt die Kontaktpersonen. In Dresden gebe es derzeit keine weiteren Corona-Fälle im Zusammenhang mit Schulen.