Merseburg (Saale)

Aktionstag: Polizei kontrolliert verstärkt Radfahrer

03.09.2020, 05:51 Uhr | dpa

Mit einem landesweiten Aktionstag will die Polizei am Donnerstag auf Gefahren für Radfahrer im Straßenverkehr hinweisen. Allein im Saalekreis wollen Beamte an sechs verschiedenen Stationen vorrangig Radfahrer stoppen und kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wurden 2019 insgesamt 2930 Unfälle mit Radfahrern in Sachsen-Anhalt registriert. Auch in diesem Jahr sei die Zahl der Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt sind, bisher hoch, hieß es. Ziel des Aktionstages sei, für mehr Sicherheit im Verkehr zu sorgen.