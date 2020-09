Dresden

Corona-Tests an Sachsens Flughäfen noch bis Ende September

03.09.2020, 05:58 Uhr | dpa

An den sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden können sich die Menschen noch bis Ende September auf das Coronavirus testen lassen. Die Testcenter sollen nach derzeitiger Planung zunächst bis 30. September geöffnet bleiben, teilte eine Sprecherin des Sozialministeriums auf Anfrage mit. Die Öffnungszeiten werden gegebenenfalls nach dem 15. September an den Bedarf angepasst. Dagegen werden die Testcenter an den Autobahnen voraussichtlich zum 15. September geschlossen. Ursprünglich sollten die Testcenter bis zum Ende der Sommerferien in Sachsen geöffnet haben.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen wurden an den beiden Flughäfen vom 1. bis 30. August jeweils gut 10 000 Menschen getestet. Am Flughafen Leipzig/Halle gab es positive Befunde bei 50 Reisenden, in Dresden waren es 23. Seit dem 1. August können sich Reisende an den sächsischen Flughäfen freiwillig und kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen.