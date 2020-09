Neukloster

Wespe im Auto löst Verkehrsunfall aus

03.09.2020, 12:30 Uhr | dpa

Neukloster (dpa/mv) - Eine Wespe hat nach Angaben einer Autofahrerin einen Unfall in der Nähe von Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) verursacht. Eine 75 Jahre alte Frau kam am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie gab an, dass das Vertreiben des Tieres aus dem Innenraum die Ursache für den Unfall war. Die Seniorin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.