Dynamos Paul Will erleidet Nasenbeinbruch

03.09.2020, 12:31 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss vorerst auf Neuzugang Paul Will verzichten. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich am Mittwoch im Testspiel gegen HB Köge (5:1) eine Fraktur des Nasenbeins zu. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. "Paul hat in den ersten Tagen bei uns einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Sein Ausfall ist in dieser Phase unglücklich, aber ich habe die Hoffnung, dass er bei einem optimalen Verlauf schon bald wieder bei uns im Mannschaftstraining dabei sein kann", erklärte Cheftrainer Markus Kauczinski in einer Vereinsmitteilung.