Flensburg

SG-Coach Machulla sieht Kiels Handballer in Favoritenrolle

03.09.2020, 15:17 Uhr | dpa

Maik Machulla sieht im THW Kiel den großen Favoriten auf den Gewinn der deutschen Handball-Meisterschaft. "Es gibt wohl niemanden, der wahnsinnig überrascht wäre, wenn der THW deutscher Meister werden würde", sagte der Trainer der SG Flensburg-Handewitt in einem Interview mit dem "Flensburger Tageblatt" (Donnerstag). Der THW habe "die beste Mannschaft mit dem breitesten Kader" und in dem norwegischen Nationalspieler Sander Sagosen "jemanden dazubekommen, der in engen Spielen den Unterschied ausmachen kann".

Der Rekordmeister aus Kiel startet am 4. Oktober mit einem Heimspiel gegen den HC Erlangen (13.30 Uhr) in die neue Spielzeit. Am gleichen Tag (16.00 Uhr/beide Spiele live bei Sky) treten die Schützlinge von Maik Machulla bei der HSG Wetzlar an. Nach den Ausfällen von Nationalspieler Johannes Golla (Mittelfußbruch) und Jacob Heinl (Innenbandverletzung im Knie) sieht der 43-Jährige SG-Coach sein Team aber vor Problemen: "Aufgrund der momentanen Verletztenlage sind wir an unseren Ansprüchen gemessen noch nicht konkurrenzfähig."

Durch die aktuellen Corona-Bedingungen ist noch nicht klar, wie viele Zuschauer in die Hallen kommen dürfen. Für Machulla ist Handball und Fans "wie Rotwein ohne Käse. Die Spieler werden merken, wie schön es eigentlich ist, in einer ausverkauften Halle zu spielen, wie viel Adrenalin dies freisetzt."