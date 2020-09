Lehrte

Lastwagen mit leicht radioaktiver Ladung verunglückt auf A2

03.09.2020, 20:09 Uhr | dpa

Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 2 in der Region Hannover ist ein mit leicht radioaktivem Material beladener Sattelzug am Donnerstag verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden die Fässer, in denen sich medizinische Abfallprodukte befanden, nicht beschädigt. Wie es zu dem Unfall bei Lehrte kam, war zunächst unklar. Die Strecke Richtung Berlin wurde ab dem Nachmittag komplett gesperrt und der Verkehr über die A7 umgeleitet.